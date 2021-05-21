Бобруйскагромаш расширяет присутствие на рынке Южного Кавказа

19 мая ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» с рабочим визитом посетили представители компании «AZER N Agro» LLC (Азербайджанская Республика) во главе с директором Набили Натиком Гейдаровичем.

Гости из Закавказья ознакомились с производством, а также посетили выставочную экспозицию, на которой была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования предприятия.

По итогам переговоров, с участием председателя Бобруйского городского исполнителя комитета Студнева А.В., между ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и «AZER N Agro» LLC был подписан дилерский договор и согласованы основные направления работы на 2021-2022 годы.

Азербайджанский партнер выразил готовность продвижения широкого спектра модельного ряда сельхозтехники. На первоначальном этапе планируется заключение контракта на поставку косилок дисковых и сегментно-пальцевых, пресс-подборщиков тюковых, машин для внесения минеральных удобрений и плугов 3-х и 4-х корпусных. Реализация данного контракта планируется уже в июне текущего года.