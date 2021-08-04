«Бобруйскагромаш» продемонстрировал широкую линейку машин для осенне-полевых работ

Хоть в разгаре уборочная страда, аграрии держат в уме планы и на осеннюю посевную: какие семена озимых культур положить в почву, чтобы летом получить весомый урожай. Активное участие в областном семинаре «О подготовке к осенне-посевным работам», который недавно состоялся в Кировском районе, приняли представители «Бобруйскагромаша», - сообщает пресс-служба предприятия.

Как известно, конструкторы предприятия делают упор на разработку комплексов техники с расчетом на создание единой технологической цепочки машин для конкретных работ, в том числе и для сева. Вот и на этот раз холдинг «Бобруйскагромаш» представил на семинаре широкую линейку сельхозтехники: машину для внесения твердых органических удобрений МТУ-18, сеялку пневматическую универсальную СПУ-6, сеялку пневматическую широкозахватную СПШ-12 «Берестье» и каток прикатывающий КП-6.

Сотрудники компании познакомили участников семинара с этими машинами, позволяющими аграриям быстро и эффективно решать многие задачи, увеличить производительность полевых работ.