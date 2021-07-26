«Бобруйскагромаш» посетил председатель Федерации профсоюзов Египта

Предприятие «Бобруйскгромаш» с рабочим визитом посетил председатель Федерации профсоюзов Египта Гебали Мохамед Гебали Абдельмогис. Его сопровождали представители Белорусского профоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ».

В ходе визита гости ознакомились с производственными возможностями предприятия и линейкой выпускаемой продукции, пообщались с членами трудового коллектива, обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества по реализации бобруйской сельхозтехники в Египет.

Гебали Мохамед Гебали Абдельмогис, сообщили на предприятии, отметил достойный уровень организации производства и дал высокую оценку социальному партнерству, сложившемуся между нанимателем и работниками «Бобруйскагромаша».