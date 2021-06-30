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«Бобруйскагромаш» подписал новые контракты на поставку сельхозтехники в Россию

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«Бобруйскагромаш» подписал новые контракты на поставку сельхозтехники в Россию

В рамках Форума регионов Беларуси и России предприятие «Бобруйскагромаш» подписало контракты на поставку в Российскую Федерацию крупных партий продукции.

В частности, с эксклюзивным дистрибьютором ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» заключен контракт на поставку широкой гаммы сельскохозяйственных машин.
С целью увеличения объемов выпуска продукции на базе действующего сборочного производства в Смоленске с компанией «Смолсельмаш» подписан также контракт на поставку во втором полугодии 2021 года машинокомплектов кормозаготовительной техники.

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