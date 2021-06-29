«Бобруйскагромаш» наращивает взаимодействие с Казахстаном

В ходе визита правительственной делегации во главе с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко в Казахстан подписаны крупные контракты о поставках белорусской техники в эту республику.

В состав делегации включена и генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич С ее участием, сообщили на предприятии, подписаны контракты с дистрибьюторами продукции «Бобруйскагромаша» в Казахстане — ТОО «КАИК» и ТОО «Аксуат» на поставку техники и машинокомплектов. Объем подписанных контрактов составил 1 млн. долларов.

Надежда Лазаревич посетила также ведущие машиностроительные и перерабатывающие предприятия Костонайской области. Достигнуты договоренности с холдингом «Олжа Агро» по комплексному оснащению строящихся в регионе ферм сельскохозяйственной техникой производства «Бобруйскагромаш». А с ТОО «Костонайский агромеханический завод» в ближайшее время будет реализован проект на поставку широкой гаммы сельхозмашин, а в перспективе — локализция в рамках сборочного производства.

Во время посещения предприятия «Агромаш-холдинг KZ» в Костонае Надежда Лазаревич отметила, «Бобруйскагромаш» заинтересован в наращивании взаимодействия с Казахстаном. «Мы работаем с Казахстаном очень плотно в последние 5 лет, — подчеркнула она. — За год мы приросли на 150 % по экспорту сельскохозяйственной техники. У нас есть сборочное производство по выпуску прицепов, пресс-подборщиков и косилок. Также расширяем номенклатуру по кормозаготовительной технике».