«Бобруйскагромаш» и Могилевская «Бабушкина крынка» удостоены премии Правительства Беларуси в области качества

В канун майских праздников стали известны лауреаты премии Правительства Республики Беларусь в области качества за 2021 год. Решение специальной комиссии по ее присуждению утверждено постановлением Совета Министров республики №264 от 28 апреля 2022 года.

За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента звание лауреата присуждено 15 предприятиям.

В числе лауреатов организации Могилевской области: ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. Дипломантом конкурса стало ОАО «Бабушкина крынка — управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

Лауреатам вручаются диплом и символ премии, а также предоставляется право использования в течение трех лет изображения ее эмблемы при маркировке продукции и на упаковке, в рекламных целях и документации.