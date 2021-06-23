Бобруйск встречал участников Международного автопробега

На площади Победы бобруйчане сегодня приветствовали участников Международного автопробега, который посвящен трем знаменательным датам: 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 60-летию первого полета в космос и 95-летию образования общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту». Его инициаторами выступили ДОСААФ Республики Беларусь и России.

Автопробег стартовал 16 июня в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в Подмосковье.

Участники мероприятия проедут около 4 тысяч километров по нескольким областям двух наших братских стран. По территории Беларуси протяженность маршрута – более 1300 километров. По пути посещают города воинской славы и города-герои, встречаются с ветеранами и проводят митинги у мемориалов защитникам Отечества.

В Бобруйске участники Международного автопробега почтили память погибших в годы войны и возложили цветы к памятнику-танку на могиле генерал-майора танковых войск Бориса Сергеевича Бахарова. На митинге гости искренне поблагодарили жителей нашего города за теплый прием.

– На территории Беларуси автопробег начался в Витебской области, где мы со стороны Смоленска встречали наших российских коллег. Мы в кратком разговоре на этапе передачи эстафеты для себя однозначно точно определили: границы можно нарисовать только на бумаге, но в наших славянских сердцах они не могут появиться, единство наше будет навсегда, – сказал начальник отдела идеологической и организационной работы центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь Игорь Лопатюк. – Наша главная задача – патриотическое воспитание граждан. Светлая память о нашей истории, ее героическом прошлом и трагических страницах, незыблема, и мы обязаны об этом помнить и рассказывать другим. Мы побывали в Хатыни, в Брестской крепости, получили мощный заряд духовной энергии, когда огромное количество людей объединяет одно и то же чувство. И я обещаю, что на встрече с россиянами на границе с Брянской областью, мы передадим эту теплоту им.

В знак уважения и в память о Бобруйске участникам автопробега вручили книги о нашем городе.