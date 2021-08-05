Бобруйск расширяет границы. В черту города войдут новые территории

С целью комплексного развития городской инфраструктуры, создания условий для социально-экономического развития Бобруйска предлагается включить в городскую черту земельные участки общей площадью 69,76 гектара, расположенные на территории Бобруйского района.

В городскую черту войдут земли, принадлежащие ОАО «Совхоз Киселевичи» (4,58 Га), ООО «Бобруйский тепличный комбинат» (3,52 Га), Могилевскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Могилевэнерго» (3,57 Га), государственному лесохозяйственному учреждению «Бобруйский лесхоз» (58,09 Га) – их включат в территорию Первомайского района города.

Депутаты горсовета на сессии приняли проект решения. Предложения по изменению границ города Бобруйска и Бобруйского района будут внесены на рассмотрение в Могилевский областной Совет депутатов.