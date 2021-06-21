Бобруйск присоединился к республиканской молодежной акции “Время выбрало нас!”

С 21 по 27 июня в Беларуси проходит неделя молодежи «Время выбрало нас!». В понедельник был День здоровья и спорта «ЗдОрово! ЗдорОво!». В этот день в парке культуры и отдыха нашего города для учащихся колледжей – членов БРСМ и всех желающих прошел мастер-класс по самообороне «Крав-Мага», который провел преподаватель курса, тренер по каратэ с двадцатилетним стажем Сергей Новиков.

– Мы все хотим быть здоровыми и счастливыми, – отметил Сергей Егорович, – но иногда происходят неприятности, которые могут поставить под угрозу нашу безопасность. Ведь окружающие не всегда настроены дружелюбно. Система «Крав-Мага» помогает решать конфликтные ситуации и защищать себя от неприятностей в жизни. Вот я и поделился сегодня с юношами и девушками своими знаниями и умениями.