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Общество

Бобруйск присоединился к республиканской молодежной акции “Время выбрало нас!”

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Бобруйск присоединился к республиканской молодежной акции “Время выбрало нас!”
С 21 по 27 июня в Беларуси проходит неделя молодежи «Время выбрало нас!». В понедельник был День здоровья и спорта «ЗдОрово! ЗдорОво!». В этот день в парке культуры и отдыха нашего города для учащихся колледжей – членов БРСМ и всех желающих прошел мастер-класс по самообороне «Крав-Мага», который провел преподаватель курса, тренер по каратэ с двадцатилетним стажем Сергей Новиков.
– Мы все хотим быть здоровыми и счастливыми, – отметил Сергей Егорович, – но иногда происходят неприятности, которые могут поставить под угрозу нашу безопасность. Ведь окружающие не всегда настроены дружелюбно. Система «Крав-Мага» помогает решать конфликтные ситуации и защищать себя от неприятностей в жизни. Вот я и поделился сегодня с юношами и девушками своими знаниями и умениями.

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