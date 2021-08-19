Бобруйск принял участие в региональной конференции, посвященной реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской области

Состоялась региональная конференция, посвященная реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской области. В ней приняли участие представители всех районов Могилевщины, в том числе участники проектов, которые реализуются в рамках локализации Целей устойчивого развития на региональном уровне в регионе.

В рамках мероприятия проанализировано начало реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года, состоялась презентация реализуемых конкурсных инициатив и проектов, подведены итоги областного конкурса лучших практик по реализации Стратегии.

По итогам областного конкурса практик по реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года в номинации «За значительный вклад в реализацию СУР-2035» награжден проект «Будущее в настоящем» (Бобруйская городская поликлиника №3), занявший 2 место.