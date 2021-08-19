Бобруйская городская поликлиника №3 заняла второе месте в областном конкурсе практик по реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской области

Определены победители областного конкурса практик по реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года. Торжественная церемония состоялась в рамках состоявшейся региональной конференции, посвященной реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года.

Всего на конкурс было подано 45 заявок из всех регионов области для участия в трех номинациях: «Лучший реализованный проект по достижению СУР-2035», «Лучшая идея проекта по реализации СУР-2035» и «За значительный вклад в реализацию СУР-2035». В финальном туре приняли участие 18 проектов.

В номинации «За значительный вклад в реализацию СУР-2035» награжден проект «Будущее в настоящем» (Бобруйская городская поликлиника №3), занявший 2 место.

По материалам mogilevnews.by.