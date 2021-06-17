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Общество

Бобруйск посетили представители ОДКБ

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Бобруйск посетили представители ОДКБ

В рамках визита представители ОДКБ возложили цветы к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова на площади Победы и посетили с экскурсией краеведческий музей.

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