Бобруйск посетили представители ОДКБ
43 0
0
В рамках визита представители ОДКБ возложили цветы к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова на площади Победы и посетили с экскурсией краеведческий музей.
0
Читайте
также
также
-
Бобруйск посетили представители ОДКБ
-
Какой срок временного ввоза транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в государстве, не являющемся членов ЕАЭС?
-
День памяти и скорби. Бобруйск присоединится к общереспубликанской акции и почтит память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания
-
Дети из Ленинской школы Бобруйского района вместе с БРСМ благоустроили объект «Переправа» в деревне Щатково
-
Спасатели провели акцию «Каникулы без дыма и огня» в оздоровительном лагере «Шинник»
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости