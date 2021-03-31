Бобруйск отметит День единения народов Беларуси и России

Второго апреля - День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали Договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси». Спустя год – 2 апреля 1997 года - был заверен Договор «О союзе Беларуси и России». Эти исторические документы положили начало одному из наиболее результативных интеграционных процессов на пространстве СНГ.

Историческую для двух народов дату широко отметят в Бобруйске. Беседы, лекции, выступления по вопросам интеграции Беларуси и России пройдут в трудовых коллективах, учебных заведениях региона. В библиотеках организуют выставки-панорамы, информационные часы и тематические мероприятия.

В Центре культуры и досуга Ленинского района организуют выставку рисунка «На перекрестке культур» кружка декоративно-прикладного искусства (1-4 апреля), также здесь пройдет тематический час «Путь к единству» (2 апреля в 12.00). В лекционном зале краеведческого музея проведут тематическую экскурсию «Бобруйская крепость и ее роль в войне 1812 года» и видеопрезентацию «Все начиналось в Бобруйске», посвященную Заслуженному художнику Российской Федерации Абраму Рабкину (2 апреля, по предварительной договоренности). В художественном музее с 1 по 30 апреля будет работать выставка живописи и графики.

Центральным мероприятием станет праздничный концерт, который состоится 2 апреля в 16.00 во Дворце искусств. Приглашаются все желающие – вход свободный!