Бобруйск накрыла «черная пятница». Цены на продукты рухнули до 55%!

На этой неделе в гипермаркетах «Евроопт» проходит «Пятница и суббота черных цен». 25 и 26 июня в гипермаркетах сети по всей стране цены будут снижены более чем на 450 товаров. Сэкономить на покупках в период распродажи можно до 55%.

Акция распространяется на множество популярных и востребованных товаров и действует только в гипермаркетах «Евроопт». Значительно доступнее станут фрукты, кулинарная продукция, бакалея, консервы, чай, кофе и прохладительные напитки. Подешевеют также товары для детей, предметы гигиены и бытовая химия.

В первую очередь рекомендуем обратить внимание на фрукты. Так, яблоки сорта «Принц» во время действия акции будут продаваться по 1,69 рубля, персики «Парагвай» – по 4,99 рубля, а черешня – по 8,99 рубля за кило.

Освежиться в эти жаркие дни тоже станет проще. На прилавках гипермаркетов можно будет найти минеральную воду «Мтаби» по цене 1,09 рубля за 1,25-литровую бутылку. Полуторалитровый «Лидский» квас подешевеет до 1,59 руб., а «Аліварскі» – до 1,35 руб.

Коробка чая Lipton с сотней пакетиков обойдется в 3,55 рубля. А 170-граммовая банка растворимого молотого кофе Nescafe Gold будет стоить 9,99 рубля.

Порадуют и предложения в отделе кулинарии. Цены на фарш из филе цыпленка снизятся до 7,59 рубля, на голубцы из свинины – до 4,99 рубля, а на картофельные оладьи – до 7,49 рубля за килограмм.

Любителям вкусных закусок определенно понравится акционная стоимость чипсов Pringles – 4,59 рубля. Конфеты «Красная шапочка» – 9,99 рубля за кило. А упаковка печенья Choco Pie обойдется в 2,29 рубля.

Снизятся цены также на товары для детей и для дома. К примеру, пачка подгузников Huggies в дни акции будет стоить 23,99 рубля, кондиционер Lenor – 6,99 рубля, а средство для мытья посуды Fairy объемом 1,35 л будет предлагаться за 5,99 рубля.

Скидки будут действовать 25 и 26 июня во всех гипермаркетах сети «Евроопт».