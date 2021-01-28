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Бобруйск и турецкий город Чорлу договариваются о межрегиональном взаимодействии

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Бобруйск и турецкий город Чорлу договариваются о межрегиональном взаимодействии

Генеральный консул Беларуси в Стамбуле Алексей Швед совершил поездку в город Чорлу турецкой провинции Текирдаг. Об этом сообщили в белорусском генконсульстве в Стамбуле.

На очередной встрече с мэром Чорлу Ахметом Сарыкуртом в ответ на инициативу турецкой стороны передано предложение Бобруйского горисполкома об установлении побратимских отношений. Стороны условились о дальнейшем порядке межрегионального взаимодействия.

Также белорусский дипломат вместе с делегацией ОАО "8 Марта" посетил несколько станкостроительных заводов Чорлу.

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