«Бобруйск 360» стал еще ближе!
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Телеканал «Бобруйск 360» стал еще ближе. Хотите быть в курсе всех городских и республиканских событий? Тогда включайте 41-ю кнопку в интерактивном пакете «ZALA». «Бобруйск 360» – телевидение твоего города.
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