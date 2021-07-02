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Общество

«Бобруйск 360» стал еще ближе!

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«Бобруйск 360» стал еще ближе!

Телеканал «Бобруйск 360» стал еще ближе. Хотите быть в курсе всех городских и республиканских событий? Тогда включайте 41-ю кнопку в интерактивном пакете «ZALA». «Бобруйск 360» – телевидение твоего города.

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