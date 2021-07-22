Бобруйчанки приняли участие в Международном фестивале творчества инвалидов «Витебск – 2021»

Члены Бобруйского городского общественного объединения БелОИ: Светлана Атаханова и Галина Кондратович приняли участие в Международном фестивале творчества инвалидов «Витебск – 2021».

Светлана Атаханова выступила на форуме с песней «Мы нужны друг другу», за исполнение которой была награждена специальным дипломом в номинации «За преодоление». Награда нашла своего героя не случайно – Светлана Атаханова работает в Ленинском сельском клубе, руководит вокальными кружками: детским «Кукутики» и взрослым «Осенняя песня».

– Я предложила Светлане выступить на сцене «Славянского базара», и она с большой радостью приняла приглашение. Как оказалось, не зря. Скромная и жизнерадостная, Светлана каждый день преодолевает свой недуг и радует жителей агрогородка прекрасными песнями, – говорит Татьяна Пукало, председатель Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».Творческие работы на выставке представили рукодельницы Галина Кондратович, Ирина Юшкевич и Татьяна Никитина. Это вышитые бисером и лентами картины, вязаные вещи, экологические сумочки.