Бобруйчанки отличились на областном фестивале творчества инвалидов

В Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы прошел областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сможем многое». На форум приехали конкурсанты из разных уголков Могилевской области.

Бобруйская городская общественная организация «Белоруского общества инвалидов» также приняла участие в данном фестивале. Необыкновенно красивые картины «Рукотворные чудеса» в технике алмазной вышивки в номинации «Декоративно – прикладное искусство представила Ирина Юшкевич – участница кружка БГООО «БелОИ» «Мастерица», которые очень понравились гостям фестиваля.

– Нужно потратить много времени на то, чтобы всё это сделать, но оно того стоит. Любимыми ее картинами стали «Собор», «Иисус Христос», «Божья Мать семистрельная». Над созданием одной работы наша мастерица работает два месяца. Кстати, ее работы освящены в местном храме, и они занимают достойное место ее в доме, – отметила Татьяна Пукало, председатель правления Бобруйской городской организации ОО «Белорусское общество инвалидов».

Не остались без внимания и работы талантливой участницы кружка Татьяны Никитиной. На выставке она представила свои работы из кожи и сувенирную продукцию для украшения праздничных мероприятий.

Пополнилась копилка заслуженных наград у Светланы Атахановой. Участница фестиваля увезла с собой диплом 2-й степени, который получила в номинации «Эстрадный вокал» за представленную песню «А я скучаю».

БГООО «БелОИ» выражает свои слова благодарности Виктории Омелюсик – заместителю председателя Бобруйского горисполкома, Алле Архипенко –заместителю начальника управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома, а также руководству ОАО «Белшина», за предоставленный автобус для поездки на областной фестиваль «Вместе мы сможем многое».