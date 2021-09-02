Бобруйчанка Вера Хващинская завоевала «золото» в составе команды на чемпионате мира по шашкам-64

В Кранево (Болгария) прошел командный чемпионат мира по шашкам-64. Соревнования проводились раздельно среди мужских и женских команд по двум программам: классической и молниеносной игре (блице).

В составе женской команды выступали международные гроссмейстеры Вера Хващинская (Бобруйск) и Яна Якубович (Минск). В блице белоруски завоевали серебряную награду, пропустив вперед команду Молдовы. А в основной классической программе выиграли «золото», оставив позади сборные Молдовы и России, и стали чемпионками мира.

У мужчин белорусская команда стала двукратным чемпионом мира, победив как в блице, так и в классической программе.