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Спорт

Бобруйчанка Вера Хващинская выиграла две золотые медали на этапе Кубка мира по шашкам-64

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Бобруйчанка Вера Хващинская выиграла две золотые медали на этапе Кубка мира по шашкам-64

В Ташкенте завершились международные соревнования «Узбекистан-2022» — этап Кубок мира по шашкам-64. В них приняли участие 85 игроков из 7 стран. Турнир проходил по молниеносной (блиц), быстрой (рапид) и классической программам.

На счету белорусской команды 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Обладательницей трех медалей стала международный гроссмейстер Вера Хващинская (Бобруйск). Она выиграла золото в молниеносной и классической программах, а также серебро — в быстрой.

По материалам mogilevnews­

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