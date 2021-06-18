Бобруйчанка среди победителей конкурса «Врач года Республики Беларусь»

В четверг, 17 июня, во Дворце Республики Во Дворце Республики состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Врач года Республики Беларусь». Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Награды медикам вручили министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель Белорусского профсоюза здравоохранения Вячеслав Шило.

В номинации «врач-акушер-гинеколог» победителем стала заведующая отделения Бобруйского родильного дома Ирина Поддубная:

«Очень приятно, что мой труд так высоко оценили. Но победа в конкурсе — это заслуга всего нашего коллектива» — сказала Ирина Поддубная.

Ирина Поддубная первый медик в семье. Она с отличием окончила Бобруйское медучилище. Полгода поработала фельдшером в сельской врачебной амбулатории и поступила в Гомельский мединститут. Его тоже окончила с отличием. Стать акушером-гинекологом решила, как и многие, увидев чудо рождения на цикле акушерства.

По распределению молодой специалист в 1997 году приехала в Бобруйский роддом. Пройдя интернатуру, 8 лет работала в женской консультации участковым врачом-гинекологом, но все это время мечтала о стационаре.

«Я училась действовать в экстренных ситуациях, работала ординатором во всех отделениях учреждения, осваивала хирургическую технику, ассистируя опытным коллегам. Мои наставники — Елена Алексеевна Семенова — сегодня врач-ординатор отделения патологии беременных, Наталья Евгеньевна Лосева — заведующая акушерским физиологическим отделением, Инна Николаевна Диденко — заведующая акушерским обсервационным отделением — делились своим бесценным опытом и сейчас трудятся со мной рядом», — добавила она.

В Бобруйском роддоме трудятся 518 человек, в т. ч. 88 врачей. Учреждение является центром оказания перинатальной помощи 2-го уровня. Стационар рассчитан на 204 койки. Кроме родового, функционируют акушерское физиологическое, акушерское обсервационное, два гинекологических отделения, отделение новорожденных, анестезиологии и реаниматологии недоношенных новорожденных, анестезиологии и реаниматологии, патологии беременных. Сюда поступают пациентки из Бобруйска, а также из Бобруйского, Кировского, Кличевского, Глусского: и Осиповичского районов.

В 2020 году в роддоме на свет появились 2 395 детей, в т. ч. 19 двойняшек. Перинатальная смертность составила 0,13 ‰.

Подготовил Виктор ЧАБАН. По материалам информационного портала медработников Беларуси «Медицинский вестник». Фото: телеграм-канал «Официальный Минздрав», «МВ».