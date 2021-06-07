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Происшествия

Бобруйчанка получила серьезные ожоги от газовой плиты

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Бобруйчанка получила серьезные ожоги от газовой плиты

ЧП произошло 5 июня днем. Гражданка 1964 г.р. получила серьезные ожоги в результате неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью возле включенной газовой плиты в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Октябрьской.

Пострадавшая была госпитализирована.

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