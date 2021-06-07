Бобруйчанка получила серьезные ожоги от газовой плиты
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ЧП произошло 5 июня днем. Гражданка 1964 г.р. получила серьезные ожоги в результате неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью возле включенной газовой плиты в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Октябрьской.
Пострадавшая была госпитализирована.
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