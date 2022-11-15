Бобруйчанка Полина Комаровская: чувство непередаваемых эмоций, благодаря которым хочется возвращаться в театр вновь и вновь, переполняет

После музыкального спектакля «Альпы. Сорок первый» мы пообщались с одной из зрительниц – Полиной Комаровской. Она поделилась своими эмоциями и впечатлениями.

Как ты считаешь, чем фестиваль национальной драматургии важен для нас бобруйчан, для города и страны в целом?

– На фестивале представлены произведения именно белорусских авторов, это помогает нам проникнуться глубже к своей культуре, посмотреть исторические моменты, которые когда-то были пережиты нашими предками, прочувствовать, это помогает на какое-то мгновение оказаться там, в далеком прошлом, чувство непередаваемых эмоций, благодаря которым хочется возвращаться в бобруйский театр вновь и вновь, переполняет.

Ты посетила спектакль, какие впечатления остались после него, какие эмоции испытывала?

– Остались эмоции восторга и радости. Очень рада, что смогла посетить данный спектакль, в нем присутствовали как смешные моменты, так и печальные, так же переполняет восхищение от увиденного, там было показано мужество народа, борьба со страхом, преданность любви, доброта белорусского народа, энтузиазм и силы.

Впервые на республиканском фестивале национальной драматургии?

– Да, впервые его посетила, но теперь есть желание ходить на спектакли и в следующем году.

Часто ходишь в театр? Почему? Чем привлек национальный фестиваль?

– По возможности посещаю театр, люблю ходить на разные спектакли. Когда ты находишься в зале и наблюдаешь за происходящим на сцене, то возникает чувство, что ты сам это переживаешь. Так же все происходит здесь и сейчас, очень интересно наблюдать за живыми эмоциями людей, за их действиями, переживать весь сюжет с актерами. Приходя на спектакли, ты проникаешься этим всем, когда выходишь в конце из театра, эмоции просто переполняют, ты чувствуешь себя настолько хорошо, что это просто непередаваемое ощущение.

Виктор ЧАБАН.