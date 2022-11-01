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Культура

Бобруйчанка победила в первом международном конкурсе-фестивале «DOLL festival»

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Бобруйчанка победила в первом международном конкурсе-фестивале «DOLL festival»

В городе Курске с июня по сентябрь проходил первый  международный конкурс –фестиваль  народной куклы  «DOLL festival:  культурный код в национальной кукле». Участие в первом и втором турах было организовано онлайн, поэтому мастерицы учреждения культуры «Центр досуга и творчества Бобруйска» Качан Гульнара Кенеспаевна и Мелешкина Ирина Тарасовна направили свои заявки и видеоролики.

В фестивале приняли участие мастера из России, Молдовы, Беларуси и Турции.

Победу нам принесла кукла «Макошь», которую по эскизам Качан Гульнары, изготовила Мелешкина Ирина к празднику - День города. Многие бобруйчане и гости города могли видеть эту куклу на нашей праздничной  площадке и имели возможность сфотографироваться. Фестиваль проходил по 12 конкурсным номинациям.

Мелешкина Ирина Тарасовна награждена дипломом 1 степени в номинации «Ода женщине» - кукла, как явление. Кукла, обладающая необыкновенно притягательной энергетикой, или кукла, отличающаяся величественностью и красотой, максимально подчеркивающая женственность образа и силу женского начала в природе.

Это первые победы талантливых мастериц нашей этно-мастерской, которая создана чуть больше года назад.

 

Ирина Роскач, директор УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»

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