Бобруйчанка Ирина Курочкина завоевала олимпийское серебро в женской борьбе

Белоруска Ирина Курочкина стала серебряным призером Олимпиады в женской борьбе, передает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке за чемпионский титул в весовой категории 57 кг Ирина Курочкина проиграла японке Рисако Каваи.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали на Играх XXXII Олимпиады в Токио.

"Дорогая Ирина! Поздравляю тебя со знаковым успехом в спортивной карьере - серебряной медалью в борьбе женской на Олимпийских играх в Токио.

К этому достижению ты шла долгие годы, добивалась высоких результатов на чемпионатах мира и Европы, ярко заявляла о себе на различных международных стартах.

Мечта каждого атлета - награда Олимпийских игр. Благодаря упорным тренировкам, самоотверженности, дисциплине, работе тренерского штаба тебе удалось достичь этой цели.

Желаю тебе дальнейших успехов в спорте, здоровья и благополучия!"