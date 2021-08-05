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Спорт

Бобруйчанка Ирина Курочкина завоевала олимпийское серебро в женской борьбе

БЕЛТА и TeamBY 76 0

Бобруйчанка Ирина Курочкина завоевала олимпийское серебро в женской борьбе

Белоруска Ирина Курочкина стала серебряным призером Олимпиады в женской борьбе, передает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке за чемпионский титул в весовой категории 57 кг Ирина Курочкина проиграла японке Рисако Каваи.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали на Играх XXXII Олимпиады в Токио.

"Дорогая Ирина! Поздравляю тебя со знаковым успехом в спортивной карьере - серебряной медалью в борьбе женской на Олимпийских играх в Токио.

К этому достижению ты шла долгие годы, добивалась высоких результатов на чемпионатах мира и Европы, ярко заявляла о себе на различных международных стартах.

Мечта каждого атлета - награда Олимпийских игр. Благодаря упорным тренировкам, самоотверженности, дисциплине, работе тренерского штаба тебе удалось достичь этой цели.

Желаю тебе дальнейших успехов в спорте, здоровья и благополучия!"

Информация! Для белорусской олимпийской команды это третья награда на Олимпиаде в Токио и первая серебряная. Ранее золото завоевал Иван Литвинович, а Максим Недосеков - бронзу.
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