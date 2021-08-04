Бобруйчанка Ирина Курочкина вышла в финал Олимпийских игр в Токио
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Белоруска Ирина Курочкина, победив с разгромным счетом 11:0 Эвелину Николову из Болгарии, обеспечила себе минимум серебрянную медаль на Олимпиаде в турнире по женской борьбе, передает корреспондент "БЖ".
Бобруйчанка Ирина Курочкина (в/к 57 кг) вышла в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале она одолела соперницу из Болгарии Эвелину Николову со счетом 11:0.
Финальный поединок за золотую медаль состоится 5 августа в 21:15 (в 15:15 по Минску). Соперницей белоруски будет Рисако Каваи из Японии.
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