Бобруйчанка Ирина Курочкина – вторая на планете!

Евгения Андрейчикова, воспитанница бобруйского училища олимпийского резерва, мастер спорта международного класса по борьбе вольной:

– С Ириной Курочкиной мы занимались на одном ковре около десяти лет, и два года – у одного тренера – Артура Евгеньевича Зайцева. Мы боремся в разных весовых категориях. Ира – 57 килограммов, я – 65, но часто стоим вместе в паре. Она всегда подскажет, всегда поможет. Огромная ей за это благодарность.

Ира за все эти годы нашего знакомства показала себя целеустремленным человеком, знающим, чего хочет добиться в жизни. Несмотря ни на какие внешние факторы, травмы, плохое настроение она всегда идет к поставленной цели, за своими победами и медалями. Я была уверена, что Курочкина завоюет «золото» Токио, увы, немножко не получилось. Но вторая ступенька пьедестала на Олимпийских играх – это тоже победа. И я горжусь тем, что тренируюсь с ней на одном ковре, у одного тренера. За нее болели все в училище, в Бобруйске, в Беларуси. И она знала об этом.

А еще хочу отметить ее лидерские качества. На любой тренировке – на борцовском ковре, или на общефизической подготовке, или в игровых видах спорта, в родном училище или на сборах в Раубичах или в Стайках, Ира всегда была первой. Она «заводила» остальных, она пахала. Настоящий спортсмен!

Сергей Новиков, тренер-преподаватель Бобруйского УОР по борьбе вольной:

– Я не ведущий тренер Ирины Курочкиной, но по просьбе Артура Зайцева или самой Ирины кое в каких вопросах тренировочного процесса помогал, подсказывал. И Ира всегда прислушивалась, делала выводы. Она часто присутствовала на наших тренировках, занималась вместе с молодежью. Мы все были уверены, что без медали Ира не вернется. И я считаю, что Курочкина была достойна золотой награды Олимпиады в Японии. Что ж, быть второй на планете тоже очень не плохо.