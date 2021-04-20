Бобруйчанин заявил о пропаже машины, которую сам и «угнал»

17 апреля в дежурную часть милиции поступило сообщение об угоне автомашины «Фиат». Сотрудниками отделения уголовного розыска отдела милиции Ленинского района УВД Бобруйского горисполкома были установлены обстоятельства произошедшего.

В ходе разбирательства стало известно, что владелец автомашины «Фиат» отдал её в ремонт. Соседский парень согласился ему в этом помочь и посоветовал своего знакомого, который занимается ремонтом автомобилей. 22-летний бобруйчанин оказал данную услугу и готов был уже вернуть транспортное средство владельцу в исправном состоянии, но накануне вечером к нему в гараж, где и осуществлялся ремонт, наведалась компания приятелей. После совместного времяпрепровождения они попросили подвезти их, а молодой человек, не раздумывая, согласился.

Когда он возвращался обратно, то не справился с управлением и врезался в бетонную лавочку. Испугавшись, что разбил чужую машину, бобруйчанин бросил ее, а сам отправился домой.

На следующий день, ничего не придумав, он обратился в милицию с заявлением об угоне автомашины, которую сам же разбил. Тем временем, автомашина с механическими повреждениями была обнаружена нарядом ДПС ГАИ УВД и помещена на охраняемую стоянку.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. следователями дана правовая оценка.