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Бобруйчанин с поличным задержан в Минске за продажу наркотиков

БелТА 32 0

Бобруйчанин с поличным задержан в Минске за продажу наркотиков

Сотрудники наркоконтроля Первомайского РУВД Минска задержали с поличным 21-летнего жителя Бобруйска, который продавал наркотики. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Установлено, что молодой человек работал на наркомаркет в Бобруйске, но периодически приезжал в Минск. В столице он забирал крупные расфасованные партии запрещенных веществ и впоследствии раскладывал в спальных районах столицы", - рассказали в ГУВД.

В общей сложности в наркобизнесе бобруйчанин проработал четыре месяца. При задержании у парня было обнаружено и изъято 62 г вещества, которое в дальнейшем было передано на экспертизу. Установлено, что вещество содержит особо опасный психотроп пара-метилэфедрон.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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