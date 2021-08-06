Бобруйчанин пытался поставить на учет авто с поддельным VIN-номером

Житель Бобруйска пытался поставить на учет автомобиль с поддельным VIN-номером, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Сотрудники Могилевской таможни провели комплекс проверочных мероприятий для пресечения каналов незаконного ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств. В результате выявлены случаи умышленного видоизменения идентификационных номеров с целью постановки на регистрационный учет в Беларуси автомобилей, временно ввезенных из стран Евросоюза.

"Так, при проверке транспортного средства BMW X5 его владелец, житель Бобруйска, представил документы, согласно которым автомобиль ранее находился на регистрационном учете в России. При этом он сообщил, что приобрел транспортное средство у жителя Могилевской области, предоставившего технический паспорт. Однако таможенники установили, что сведения о ввозе данного авто на территорию ЕАЭС отсутствуют. Подозрения вызвала и подлинность VIN-номера автомобиля", - рассказали в ГТК.

Специалист межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз установил, что идентификационный номер машины видоизменен. Согласно подлинному идентификационному номеру кузова, автомобиль BMW X5 был временно ввезен на территорию ЕАЭС из стран Евросоюза.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.381 УК "Подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства". Санкция статьи предусматривает наказание, в том числе в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.