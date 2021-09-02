Бобруйчанин похитил строительные инструменты на полторы тысячи рублей

Бобруйчанин похитил строительные инструменты на сумму около Br1,5 тыс., сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию поступило сообщение о том, что из производственного цеха частного предприятия похищено 6 дисковых и 6 подрезных пил, а также ручной фрезер.

После просмотра камеры видеонаблюдения был установлен и задержан 58-летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи. Выяснилось, что ночью бобруйчанин похитил инструменты, проникнув в производственный цех через окно, предварительно сняв с него решетку. Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. За две недели до кражи он устраивался на работу в этот цех и проходил стажировку. Часть похищенных инструментов изъята, некоторые он уже успел продать.

Возбуждено уголовное дело.