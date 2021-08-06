Бобруйчанин поблагодарил оперативных сыщиков за розыск и возврат мобильного телефона
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Ваграм Хачатурович в книге замечаний и предложений УВД Бобруйского горисполкома оставил благодарственные строки в адрес сотрудников уголовного розыска отдела милиции Ленинского района старших лейтенантов милиции Юрия Фица и Ильи Толстикова.
Мужчина благодарит милиционеров за профессиональные действия в раскрытии кражи его мобильного телефона. Благодаря оперативным действиям сотрудников преступление было раскрыто в короткие сроки.
В начале июля, находясь в одном из городских банков, мужчина оставил свой мобильный телефон на стойке и ушел. Вернувшись через некоторое время в банк, аппарат не обнаружил. Он обратился с заявлением в милицию. Установлением всех обстоятельств пропажи мобильного телефона занялись правоохранители.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен гражданин, который совершил кражу телефона из банка. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Спасибо вам, Ваграм Хачатурович, за слова благодарности и оценку работы правоохранителей. Они всегда на страже порядка и готовы в любую минуту прийти на помощь людям.