Бобруйчанин поблагодарил оперативных сыщиков за розыск и возврат мобильного телефона

Ваграм Хачатурович в книге замечаний и предложений УВД Бобруйского горисполкома оставил благодарственные строки в адрес сотрудников уголовного розыска отдела милиции Ленинского района старших лейтенантов милиции Юрия Фица и Ильи Толстикова.

Мужчина благодарит милиционеров за профессиональные действия в раскрытии кражи его мобильного телефона. Благодаря оперативным действиям сотрудников преступление было раскрыто в короткие сроки.

В начале июля, находясь в одном из городских банков, мужчина оставил свой мобильный телефон на стойке и ушел. Вернувшись через некоторое время в банк, аппарат не обнаружил. Он обратился с заявлением в милицию. Установлением всех обстоятельств пропажи мобильного телефона занялись правоохранители.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен гражданин, который совершил кражу телефона из банка. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Спасибо вам, Ваграм Хачатурович, за слова благодарности и оценку работы правоохранителей. Они всегда на страже порядка и готовы в любую минуту прийти на помощь людям.