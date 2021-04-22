Бобруйчанин оскорбил милиционера – возбуждено уголовное дело

Оперативники управления по Могилевской области главного управления собственной безопасности МВД выявили очередного автора оскорбительного комментария в адрес милиционера. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Им оказался 46-летний житель Бобруйска, ранее привлекавшийся к административной ответственности. Вину он признал и в содеянном раскаялся.

По факту публичного оскорбления представителя власти следователи возбудили уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

"Работа по установлению других авторов подобных постов продолжается. В очередной раз отмечаем, что за угрозы и оскорбления в адрес сотрудника милиции, распространяемые через интернет, предусмотрена уголовная ответственность", - добавили в УВД.