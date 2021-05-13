Бобруйчанин купил кроссовки в интернете и оказался обманутым

О рисках Интернет-покупок сказано уже немало. Нередки случаи, когда покупатель заказывает товар в сети, перечисляет денежные средства, но получает не совсем то или совсем не то, что ожидал.

Обманутыми оказались и ожидания жителя Бобруйска, который, прочитав объявление о продаже обуви в соцсети, заказал себе кроссовки известного производителя. Уточнив все интересующие его вопросы, покупатель перечислил на указанную банковскую карту 230 белорусских рублей. Но, забрав долгожданную посылку на почте, бобруйчанин увидел, что получил кроссовки не в соответствии со своим заказом: поступившая обувь отличалась и по цвету, и по материалу, да и по размеру не подходила. Покупатель обратился с заявлением в отдел милиции Ленинского района УВД Бобруйского горисполкома.

В рамках проведения проверки по данному факту сотрудники милиции назначили судебным экспертам Бобруйского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз судебную товароведческую экспертизу для установления стоимости кроссовок, которые поучил заявитель.

Проведя исследование, судебный эксперт установил, что первоначальная стоимость кроссовок на дату оплаты составляла 121 рубль, тогда как мужчине они обошлись с учетом пересылки в два раза дороже.

Судебные эксперты управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области напоминают о мерах, которые необходимо соблюдать, совершая покупки в Интернете. Заказывайте товар только на проверенных торговых площадках, читайте отзывы, интересуйтесь полными данными продавца (наименование, адрес, номер телефон). В обратном случае установить продавца, чтобы возвратить или обменять товар, довольно затруднительно. Кроме того, существуют риски стать жертвой мошенников.