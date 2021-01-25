Бобруйчанин хранил в доме полтора килограмма высушенной марихуаны
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22 января в Бобруйске в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по наркоконтролю УВД Могилевского облисполкома и УВД Бобруйского горисполкома по месту жительства задержан 39-летний мужчина. В его доме правоохранители обнаружили 1,5 кг высушенной марихуаны.
Видео комментарий официального представителя УВД Могилевского облисполкома Юлии Холомеевой:
По словам задержанного, летом прошлого года в пригороде Бобруйска он обнаружил участок с дикорастущей коноплей. Наркосодержащие растения срезал и перевез в свой частный дом.
В отношении бобруйчанина следователи возбудили уголовное дело. К слову, ранее подозреваемый к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений не привлекался.
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