Бобруйчанин хранил в доме полтора килограмма высушенной марихуаны

22 января в Бобруйске в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по наркоконтролю УВД Могилевского облисполкома и УВД Бобруйского горисполкома по месту жительства задержан 39-летний мужчина. В его доме правоохранители обнаружили 1,5 кг высушенной марихуаны.

Видео комментарий официального представителя УВД Могилевского облисполкома Юлии Холомеевой:

По словам задержанного, летом прошлого года в пригороде Бобруйска он обнаружил участок с дикорастущей коноплей. Наркосодержащие растения срезал и перевез в свой частный дом.

В отношении бобруйчанина следователи возбудили уголовное дело. К слову, ранее подозреваемый к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений не привлекался.