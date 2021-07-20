Бобруйчанин хотел вернуть велосипед другу, но заснул…

18 июля в оперативно-дежурную службу милиции поступило сообщение от местного жителя о том, что у него похищен горный велосипед «Stels Navigator».

– В ходе разбирательства было установлено, что заявитель совместно со своим знакомым, который был на велосипеде, отдыхали на карьерах, – сообщили в ГИОС УВД Бобруйского горисполкома. – В какой-то момент он заснул, а когда проснулся, знакомого рядом не было, но остался его велосипед. Мужчина забрал велосипед с собой, чтобы вернуть знакомому. Но в автобус его с велосипедом не пустили, пришлось идти пешком. Присев на остановочном пункте передохнуть, от жары и выпитого спиртного его сморило, и он уснул. Проснувшись, велосипеда уже рядом не было.

И такие вот истории, увы, случаются. Возможно, все могло закончиться боле удачно для двух знакомых. Но…, в этом случае виной всему выпитое спиртное и безалаберность владельца велосипеда.

Пока владельцы велосипедов не научатся сохранять свое имущество, они будут его лишаться.