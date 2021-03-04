Бобруйчане – серебряные призеры чемпионата по плаванию Могилевского областного управления департамента охраны

3 марта в Могилеве состоялся чемпионат по плаванию Могилевского областного управления департамента охраны. Дистанция у мужчин 100 метров, у женщин - 50 метров. Третье место в личном зачёте среди семи участниц заняла Татьяна Леонова - старший инспектор инженер ЛКГ штаба. Несколько секунд разделило ее от обладательницы второго места. Команда Бобруйского ОДО заняла общекомандное 2 место.