Бобруйчане – серебряные призеры чемпионата по плаванию Могилевского областного управления департамента охраны
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3 марта в Могилеве состоялся чемпионат по плаванию Могилевского областного управления департамента охраны. Дистанция у мужчин 100 метров, у женщин - 50 метров. Третье место в личном зачёте среди семи участниц заняла Татьяна Леонова - старший инспектор инженер ЛКГ штаба. Несколько секунд разделило ее от обладательницы второго места. Команда Бобруйского ОДО заняла общекомандное 2 место.
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