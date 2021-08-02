Бобруйчане с инвалидностью отправились в поход

Участники отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» отправились в поход на озеро Белый берег. В это время там находились туристы с палаточным лагерем ГУО «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи Бобруйска».

Современный палаточный лагерь – это место, где живут в удобных палатках, едят вкуснейшую еду, самостоятельно приготовленную на костре. Палаточный лагерь - это возможность для участников отделения стать более самостоятельными, приблизиться к природе, активно отдохнуть, получить море эмоций.

У людей с инвалидностью не всегда есть возможность провести время в палатке у костра. А такие краткосрочные выезды позволяют прочувствовать дух приключений, обновить впечатления, проявить активность и проверить себя на выносливость. Научиться обходиться без привычных вещей и удобств.

Участники похода весело провели время. Хорошему отдыху способствовала хорошая и солнечная погода. Группа туристов центра туризма откликнулась на призыв провести соревнования по пионерболу. Благодаря этим соревнованиям у нас появились новые знакомства, которые могут в будущем перерасти в дружбу.

А как здорово, сидя у костра, петь походные песни о дружбе и Родине. Совместное пение объединяет души и дает возможность почувствовать единство с природой и рядом сидящими людьми. Чувство плеча делает нас сильнее духом и помогает не ощущать себя одинокими.

У каждого остались на память фотографии этого приключения. Сколько необычного в обычном мы смогли увидеть и запечатлеть: это и порхающие бабочки, и лесные цветы, и спелая земляника, и даже песик, который нас радостно встретил! Фотографии будут напоминать нам эти прекрасные мгновения нашей жизни и оживлять наши чувства.

Неотъемлемая часть похода – еда, приготовленная сообща на костре. Наши подопечные – туристы со стажем – с удовольствием готовили плов и салат. Соседи высоко оценили наши кулинарные способности и даже попросили, чтобы мы поделились рецептом.

Подобный отдых улучшает физическое и эмоциональное здоровье участников отделения. Коллективные мероприятия повышают значимость каждого человека. Очень важно отметить сплоченность и взаимопонимание в команде, проявленные во время похода. Отдых на свежем воздухе позволил участникам отдохнуть, сменить обстановку и восстановить свои силы.

Информация! Если ваше лето еще не такое веселое и интересное, то присоединяйтесь к нам! Обращайтесь по адресу: г. Бобруйск, ул.Урицкого, д. 125 (общий вход с аптекой № 6), телефон для связи 80225-72-19-05.