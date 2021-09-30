2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Бобруйчане продолжают возлагать цветы в память о погибшем в Минске сотруднике КГБ

166 0

Бобруйчане продолжают возлагать цветы в память о погибшем в Минске сотруднике КГБ

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »