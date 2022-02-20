Бобруйчане приняли участие в финале просветительского проекта «В режиме правды» в Минске

Бобруйчане приняли участие в финале республиканского просветительского проекта «В режиме правды», который прошел в субботу, 19 февраля, во Дворце спорта в Минске, передает корреспондент «БЖ».

На политическом шоу-митинге были представлены авторские телевизионные проекты. Это «Прямой контакт». Журналисты и авторы выходили на прямой контакт с аудиторией. Каждый мог высказать свою точку зрения.

Проект прошел в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Его цель – разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров – яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией.

«Наверное, впервые за последние годы было проведено такое масштабное мероприятие по всей стране. Диалоговые площадки «В режиме правды» прошли во всех регионах, в различных аудиториях. Сегодня - итоговое мероприятие в Минске во Дворце спорта», - сказал глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.

По его словам, мероприятие вызвало большой интерес у белорусов. «Я обратил внимание, с каким интересом сюда идут люди самых разных поколений. Больше всего молодых людей, ­- отметил глава Администрации Президента. – Наверное, в сложные периоды истории патриотизм просыпается в лучших человеческих качествах, как это было в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный период».

Как сообщалось, старт проекта «В режиме правды» белорусское общество «Знание» дало 24 ноября 2021 года в 25-ю годовщину исторического референдума, определившего конституционный строй нашей страны.