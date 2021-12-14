Бобруйчанам предлагают воспользоваться услугой дневного присмотра на дому

Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района Бобруйска информирует об оказании услуги дневного присмотра на дому.

Услуга предоставляется отделением социальной помощи на дому Центра гражданам, имеющим ограничение жизнедеятельности по способности контролировать своё поведение, от 10 до 40 часов в неделю (понедельник – пятница, в пределах установленного рабочего времени с 8.00 до 17.00 часов).

Стоимость одного часа оказания услуги дневного присмотра:

гражданам – 0,71 рубля (семье – 0,57 рубля для каждого члена семьи);

малообеспеченным одиноким гражданам – 0,42 рубля (семье – 0,36 рубля для каждого члена семьи).

За оказанием услуги необходимо обратиться в отделение социальной помощи на дому Центра (г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, каб.8) либо по телефону: 8 0225 72 73 65.

Для предоставления услуги необходимы следующие документы:

– письменное заявление;

– документ, удостоверяющий личность;

– документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение – инвалида, ветерана Великой Отечественной войны и т.п.), для граждан, относящихся к категории пользующихся льготами;

– медицинская справка о состоянии здоровья, содержащая информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний для оказания услуги.

Ольга Шамаль, заведующий отделением социальной помощи на дому УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска»