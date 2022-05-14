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Город

Бобруйчан выслушают в субботу

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Бобруйчан выслушают в субботу
68 00 03Жук

Ольга Николаевна

заместитель  председателя горисполкома.

Курируемые вопросы: экономика, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, предпринимательство, труд и заработная плата, торговля, оказание бытовых услуг населению

68 00 04Омелюсик

Виктория Анатольевна

заместитель  председателя горисполкома.

Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образован­ие, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ

68 00 07Брацков

Алексей Александрович

управляющий делами горисполкома. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц
76 52 33Дубинчик Андрей Викторовичглава администрации Ленинского района г. Бобруйска
77 75 29Власевич

Виталий Эдуардович

глава  администрации Первомайского района г. Бобруйска
73 48 37Павленко

Сергей Александрович

начальник  управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома
68 00 44Андреева Татьяна Владимировнаначальник управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома
68 00 51Солонович Татьяна Михайловн­аначальник  отдела  строительства горисполкома
68 00 58Лисица

Елена Сергеевна

начальник  управления  по  образованию горисполкома
74 80 00Воронков

Алексей Анатольевич

начальник отдела спорта и туризма горисполкома
68 00 57Зарецкая Татьяна Николаевназаместитель начальника отдела землеустройства горисполкома
68 00 49Качан

Яна Валерьевна

начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома
68 00 40Семенчук

Елена Анатольевна

начальник   управления торговли и услуг горисполкома
68 00 59Щербич

Вадим Михайлович

начальник  отдела культуры горисполкома
68 00 53Вильчик

Вероника Алексеевна

начальник  отдела идеологической работы и по делам   молодежи горисполкома
68 00 34Штефан Анна Сергеевна

 

заместитель начальника управления экономики горисполкома
68 00 20Пономарёва

Валентина Владимировна

начальник юридического отдела горисполкома
72 72 68Крупенич

Оксана Николаевна

главный  врач УЗ «Бобруйская центральная больница»
46 18 01

 

Стефаненко Сергей Евгеньевич

 

начальник  Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь
77 83 00

 

Березовский

Алексей Петрович

военный комиссар  г. Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов
72 48 86

 

Шерснёв Павел Ивановичпервый заместитель начальника  Бобруйского  горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь»
70 76 89Шостак

Александр Николаевич

генеральный   директор

ГО «Бобруйскжилкомхоз»

70 55 04

 

Грищенков Евгений Ивановичдиректор КУП «ЖРЭУ

Ленинского района г. Бобруйска»

78 74 16Бусел Валерий Эдуардовичглавный инженер КУП «ЖРЭУ

Первомайского района г. Бобруйска»

70 20 27Бобцов

Александр Михайлович

начальник  Бобруйского узла    электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»
72 01 88

 

Павловский Станислав Валерьевичдиректор филиала «Бобруйскводоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал»
78 94 00Каташ

Андрей Сергеевич

директор  КПУП  «Теплоэнергетика  г. Бобруйска»
76 21 89Пакуш

Антонина Николаевна

управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций г. Бобруйска»

 

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