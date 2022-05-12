Бобруйчан выслушает начальник УВД Бобруйского горисполкома

В пятницу, 13 мая 2022 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Василий Прокопович Савельев проведет прямую телефонную линию.

Вопросы можно будет задать с 11 до 13 часов по телефону 77-98-03.

Группа информации и общественных связей УВД