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Бобруйчан выслушает начальник УВД Бобруйского горисполкома

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Бобруйчан выслушает начальник УВД Бобруйского горисполкома

В пятницу, 13 мая 2022 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Василий Прокопович Савельев проведет прямую телефонную линию.

Вопросы можно будет задать с 11 до 13 часов по телефону 77-98-03.

Группа информации и общественных связей УВД

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