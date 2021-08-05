Бобруйчан снова приглашают в массовку

6 августа под Минском пройдут съемки киноленты с рабочим названием «Праведник», посвященной подвигу Николая Киселева, подпольщика, партизана отряда «Мститель». Режиссер-постановщик фильма – обладатель Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства Сергей Урсуляк.

В массовку требуются мужчины от 18 до 50 лет с аккуратным стрижками (возможно, поправят виски под пилотку). Размер одежды до 52.

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