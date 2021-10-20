Бобруйчан призывают позаботиться о безопасности престарелых родителей и близких

Пожилые люди являются одной из наиболее подверженной пожарным рискам групп населения. У одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста растет вероятность того, что человек по неаккуратности станет причиной пожара, но вместе с тем уменьшается вероятность того, что ему хватит сил эвакуироваться и выжить при пожаре. При этом приблизительно 30% пожилых людей живут одни, и в случае возникновения пожара им никто не поможет.

Предупрежден — значит вооружен

В первую очередь, обратите внимание на печное отопление, чтобы оно находилось в исправном состоянии, а дымовые каналы были очищены от сажи. Проверьте и устраните недостатки, заделайте трещины глиняно-песчаным раствором и побелите дымоход на чердаке, чтобы, впоследствии, по закопченным местам можно было легко обнаружить трещины и устранить их. Чердачное помещение следует содержать в чистоте.

Существует закономерность: больше половины «печных» пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И причина тому не только нарушение правил пожарной безопасности. К сожалению, пожилые граждане не всегда могут отремонтировать печное оборудование, а позаботиться о них могут лишь их дети.

Помогите своим родителям привести печи в пожаробезопасное состояние и напомните им о правилах пожарной безопасности.

Помните:

Эксплуатация печей с неисправностями, розжиг ее при помощи легковоспламеняющейся жидкости, оставление топящейся печи без присмотра, а также сушка и хранение на печи и возле нее сгораемых материалов запрещается, так как это является грубейшим нарушением правил пожарной безопасности.

С наступлением морозов нередко в домах замерзают водопроводные и канализационные трубы и приборы центрального отопления. Пренебрегая мерами пожарной безопасности, многие хозяева домовладений отогревают их открытым огнем или паяльными лампами, а это зачастую приводит к пожарам.

В зимний период нужно уделять особое внимание состоянию отопительных котлов и циркуляции в них воды. Нельзя допускать замерзания труб системы отопления, так как в этом случае давление в системе может подняться до такой степени, что произойдет взрыв. Также взрыв может произойти, если в системе отсутствует вода или происходит завоздушивание отдельных участков. В случае замерзания отопительной системы, необходимо определить место замерзания, отогреть ее и только после этого постепенно разжигать котел, постоянно контролируя в нем давление.

Несоблюдение правил курения — наиболее частая причина возникновения пожара в доме, приводящая к гибели пожилых людей. Никогда не курите в постели. При курении будьте уверены, что Вы в ясном сознании. Тушите сигареты в глубокой пепельнице. Не оставляйте не потушенный окурок в пепельнице. Не ставьте пепельницу на подлокотник дивана или кресла. Проверяйте, нет ли рядом с мебелью, в особенности рядом с мягкой мебелью брошенных тлеющих окурков. Перед выбрасыванием окурков — залейте их водой в пепельнице. Часто пожары происходят во время приготовления пищи. Необходимо запомнить, что в процессе приготовления пищи нельзя оставлять плиту без присмотра. Не готовьте пищу, когда Вы пьяны или приняли снотворное. Не варите в свободной одежде со свисающими рукавами. Длинные волосы должны быть подколоты. Не сушите вещи над плитой. Даже если Вы ограничены в расходах, нельзя пользоваться неисправным электрооборудованием. Нельзя пытаться починить электроприборы кустарным способом — экономия на приобретении современных безопасных электроприборов может привести к пожару. Не храните дома старые ненужные вещи. Зачастую старые вещи, мебель, одежда, книги, бумаги занимают значительную часть жилплощади пожилого человека, создавая трудности при эвакуации в случае пожара и увеличивая пожарную нагрузку данного помещения. При установке свечей и лампад примите меры, чтобы они не опрокинулись. Устанавливайте свечи в устойчивые подсвечники. Не устанавливайте свечи и лампады рядом с книгами, газетами и другими легковоспламеняющимися материалами. После использования не забудьте выключить электроприбор или газовое оборудование.



Своевременно обнаружить возгорание на начальной стадии помогают АВТОНОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ, которые рекомендуется устанавливать в каждой жилой комнате. При задымлении в помещении извещатель подаст мощный звуковой сигнал и оповестит о надвигающейся опасности.

УСЗ «Территориальный Центр социального

обслуживания населения Первомайского района Бобруйска»