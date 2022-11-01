Бобруйчан приглашают на празднование 200-летия со дня основания собора святого Александра Невского женского монастыря Бобруйска

Дорогие братья и сестры!

Сердечно приглашаем Вас на празднование 200-летия со дня основания собора в честь святого благоверного великого князя Александра Невского!

Собор на территории обители возрождается и с помощью Божией вскоре откроет свои двери для прихожан!

Праздничная Божественная литургия, которую возглавит Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, состоится 5 ноября в 10:00 в соборе св. блгв. вел. князя Александра Невского, по адресу: г. Бобруйск, ул. Т. Нарбута, 14 (рядом с монастырем).

В 11:30 в соборе св. блгв. вел. князя Александра Невского состоится заупокойное богослужение по почившим воинам, которое возглавит Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Богослужебные песнопения в этот день исполнит мужской хор минского Всехсвятского храма под управлением Дмитрия Токмакова.

Ждём всех желающих разделить с нами радость этого праздничного дня!

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