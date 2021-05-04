0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

Бобруйчан приглашают посетить реконструкцию событий Великой Отечественной войны 7 мая

12 0

Бобруйчан приглашают посетить реконструкцию событий Великой Отечественной войны 7 мая

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы, бобруйчан приглашают посетить реконструкцию событий Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится 7 мая на территории ХК «Бобруйск».

В течение дня горожан также ждут тематические площадки и фотозоны. Реконструкция начнет работу в 18.30. Тем же вечером (в 21.00) для бобруйчан откроется кинотеатр под открытым небом.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿