Бобруйчан приглашают посетить реконструкцию событий Великой Отечественной войны 7 мая

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы, бобруйчан приглашают посетить реконструкцию событий Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится 7 мая на территории ХК «Бобруйск».

В течение дня горожан также ждут тематические площадки и фотозоны. Реконструкция начнет работу в 18.30. Тем же вечером (в 21.00) для бобруйчан откроется кинотеатр под открытым небом.