Бобруйчан приглашают на занятия айкидо

После летних каникул в фитнес-клубе «Днепровец» возобновляются занятия по Айкидо для детей и взрослых и самообороне для женщин. Начать заниматься этим видом восточных единоборство никогда не поздно! Айкидока-новичок в зрелом возрасте более серьезно подходит к занятиям. Человек прекрасно понимает, зачем он здесь, и что хочет получить от занятий. Здесь важно понимать, что никаких преград для занятий в любом возрасте не существует.

Основным фактором, который определяет успешность тренировок — это желание. Если оно есть, то прогресс не заставит себя ждать. В традиционном айкидо нет соревнований и спаррингов – следовательно, не существует ни возрастных, ни весовых, ни половых или других ограничений. Главное – слушать рекомендации сенсея и быть внимательным к себе и своему партнёру во время отработки техник. Тогда занятия Айкидо будут приносить только радость и здоровье.

В программе занятий:

– Физическая и моральная подготовка. Упражнение силовые, на гибкость, растяжку, ловкость, скорость, координацию, равновесие.

– Занятия с учебным оружием. Изучение различных школ работы с деревянным оружием боккен и палкой дзе. Иайдзюцу с японским мечом катана.

– Участие в республиканских и международных учебно-аттестационных семинарах, под руководством мастеров международного класса.

– Аттестация. Возможность, по истечению учебного времени и по мере освоения соответствующего уровня, проходить экзамены на знание изученной техники с присвоением кю и данов.

Многие из нас находятся в вечном круговороте жизни: дом, работа. айкидо — это отличная возможность развеяться на пару часов душой и телом, забыть о проблемах и заботах. Занятия помогают укрепить и сохранить здоровье, расширяют круг общения, дают навыки самообороны, а самое главное – открывают неограниченные возможности для саморазвития и самосовершенствования.

Открыт набор на новый учебный год в группы:

Айкидо: Детская группа: с 7 до 16 лет. Суббота, 10-00, Четверг 18:30

Айкидо: Взрослая группа: с 16 без ограничений по возрасту Суббота, 11:35 Четверг 18:30

Самооборона (для женщин и девушек): с 16 до 60 лет. Суббота, 11:35.

Группа работы с японским оружием: Боккен, дзё, танто

Курсы навыков правильного падения.