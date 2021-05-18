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Бобруйчан приглашают на отчетный музыкально-театрализованный концерт детской школы искусств имени Тикоцкого

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Бобруйчан приглашают на отчетный музыкально-театрализованный концерт детской школы искусств имени Тикоцкого

20 мая в 17.30 на сцене учреждения культуры «Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича» состоится отчётный музыкально-театрализованный концерт «Зямля, што дорыць нам натхненне» учащихся и коллективов художественного творчества государственного учреждения образования «Детская школа искусств № 1 имени Е.К.Тикоцкого г. Бобруйска».

В музыкально-театрализованном представлении примут участие образцовый оркестр русских народных инструментов, образцовый камерный ансамбль «Дебют», образцовая эстрадная студии «Сажинцы», цимбальный оркестр «Званочкі», хор хорового отделения, хор «Блеск», а также солисты и ансамбли – победители международных и республиканских конкурсов. Ведущими концерта выступят учащиеся театрального отделения.

По вопросам приобретения билетов обращаться по тел.: 72-18-19 (касса УК «Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича», ул. Социалистическая, 105).

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