Бобруйчан приглашают на отчетный концерт творческих коллективов детской школы искусств имени Оловникова

19 мая 2021 года в 17.30 на сцене государственного учреждения культуры «Дворец искусств г.Бобруйска» состоится отчетный концерт «Тебе, родная Беларусь!» учащихся и творческих коллективов государственного учреждения образования «Детская школа искусств №2 г.Бобруйска имени В.В.Оловникова».

Яркие музыкальные номера подарят слушателям детские образцовые коллективы школы: симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов, духовой оркестр, хор младших классов, а также ансамбли и сольные исполнители, победители республиканских и международных конкурсов. На сцене прозвучит музыка разных эпох, стилей и направлений.

Справочная информация по приобретению билетов по тел. 72-60-95 (касса ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска», ул. Ульяновская, 35/31).